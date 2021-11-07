Раскрыт способ избавления от тяги к алкоголю. Фото: istock

https://racurs.ua/n162704-raskryt-sposob-izbavleniya-ot-tyagi-k-alkogolu.html

Ракурс

Алкогольная зависимость является распространенной проблемой, поэтому ученые решили поэкспериментировать и узнать, каким образом можно снизить тягу человека к спиртным напиткам.

Чтобы отвлечься от мыслей об алкоголе, достаточно пяти минут разнообразных физических упражнений. Такие результаты получили исследователи из университета Лафборо, передает Addictive Behaviors.

Ученые провели эксперимент с 60 молодыми людьми разного пола в возрасте от 18 до 25 лет. Сначала у них выясняли, часто ли они выпивают и что именно, хотели бы они выпить прямо сейчас. Вместе с этим и показывали видео о том, как готовить коктейли — чтобы навести на алкогольные мысли.

Затем участников делили на три группы — одни пять минут выполняли физические упражнения, другие пять минут раскрашивали картинку и третьи не делали ничего.

После этого исследователи опросили испытуемых. Оказалось, что тем, кто занимался физическими упражнениями, пить расхотелось. Кроме того, психологические тесты показали, что у них улучшилось настроение и уменьшилась тревожность. У тех, кто раскрашивал картинки, желание выпить уменьшилось несколько меньше, но настроение улучшилось в несколько раз.

Когда участников эксперимента просили выполнить онлайн-задание, в котором рассказывалось о том, чем чревато злоупотребление алкоголем, то после образовательной программы у них портилось настроение, а желание пить не снижалось.

Напомним, ранее мы сообщали, что измерить уровень алкоголя в крови теперь можно с помощью наушников. Команда инженеров из Японии представила новое устройство, которое позволит узнать уровень алкоголя на основе данных из газа, выделяющегося через кожу ушей.

Источник: Addictive Behaviors