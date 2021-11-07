Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n162707-chip-ne-prolezet-populyarnye-feyki-antivakcinatorov-vysmeyal-vrach.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, но большинство украинцев до сих пор верят фейкам и отказываются от прививок.

Эксперт высмеял теорию, что во время прививки в организм человека вживляют чип, который затем способен влиять на его жизнь. Этот и другие фейки проанализировал врач-инфекционист Федор Лапий в эфире «Украина24».

По его словам, самый маленький чип, который можно было бы ввести в организм человека, просто не пролезет через прорезь иглы, а его стоимость зашкаливала бы.

И говорить, что вакцина, которую мы покупаем по цене 3−4 доллара за дозу, с чипами — трудно представить, сколько бы стоила вакцина, если бы там действительно были чипы, — говорит Лапий.

Также эксперт опроверг фейк, что изобретенные вакцины не помогают в борьбе с новыми штаммами коронавируса. Врач заявил, что веря в это, люди пренебрегают вакцинацией и не защищают себя от тяжелого течения болезни.

Вакцины не разрабатываются так, как это было 50, 100 или 200 лет назад. У нас есть богатство знаний и технологии. Если даже говорить, что мы начали использовать вакцины, когда получили только промежуточные результаты третьей фазы клинических исследований — с тех пор прошел уже год, — заметил специалист.

Он подчеркнул, что сейчас вакцинированы миллиарды людей на планете и уже здесь следует ориентироваться не на клинические исследования, а на реальное использование вакцин и надзор за их безопасностью, который осуществляется в странах.

Напомним, ранее мы сообщали, что прошедший в Киеве 3 ноября марш антивакцинаторов посольство США в Украине связало с последствиями российской дезинформационной кампании против вакцинации от коронавируса. В Вашингтоне считают, что такие акции были проплачены из частных источников в России.