Знахідки в Помпеях. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n162709-kimnatu-rabiv-pid-starodavnimy-pompeyamy-vdalosya-rozkopaty-arheologam-foto.html

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У Помпеях археологи виявили дуже маленьку загальну кімнату рабів і комору, які дають можливість отримати уявлення про повсякденне життя найнижчих верств населення.

Знахідку розкопали серед руїн вулканічного виверження, яке зруйнувало стародавнє місто. Про це повідомляє Associated Press.

Кімната з одним високим вікном і без прикрас на стінах була розкопана на віллі в передмісті Помпеї. У ній знайшли троє дерев’яних ліжок — дві розміром 1,7 м, а одна 1,4 м. Археологи припускають, що в цьому приміщенні жила сім’я з дитиною.

Біля ліжка знайшли дерев’яну скриню, де знаходилися металеві предмети та тканини, що можуть бути частиною упряжі для коней. Також був дерев’яний кермовий елемент колісниці.

Сховищем для господарства служив кут кімнати, де розташовувалися вісім стародавніх судин, що використовувався як глеки для зберігання (так званих амфор). Горщики та інші особисті речі були виявлені під ліжками.

Міністр культури Італії Даріо Франческіні заявив, що знахідка збагачує знання про повсякденне життя стародавніх помпеянців і про рівень суспільства, який ще маловідомий. Вона надає можливість уявити собі слуг, рабів, які працювали в цьому районі і приходили спати тут вночі.

Віллу, де проводяться розкопки, було виявлено після того, як поліція помітила незаконні тунелі, вириті передбачуваними мародерами у 2017 році. Вона вважається однією з найзначніших недавніх знахідок у Помпеях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальне поховання 15 ст. розкопали археологи в Запорізькій області на Мамай-горі.

Джерело: Associated Press