Знахідка. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157680-nezvychayni-keltski-skarby-rozkopaly-na-berezi-dunau-foto.html

Ракурс

Незвичайну знахідку вдалося розкопати археологам у Німеччині. Дослідники провели розкопки та виявили похоронну камеру, яка відноситься до 600 року до нашої ери.

Поховання належало заможній жінці, на що вказують дорогі прикраси з бурштину та золота, що збереглися попри те, що могила була пограбована. Про це повідомляє Регіонального управління охорони пам’яток культурної спадщини Баден-Вюртемберга.

Особливо цінними є бронзові вироби, які були частинами чотириколісного воза. Знахідки кераміки та скелет свині свідчать про напої і їжу, яка супроводжувала померлого на шляху в загробний світ.

Підлога похоронної камери була вистелена з дубових дощок. Археологи не змогли виявити велику кількість золотих прикрас і вважають, що могилу розграбували через кілька років або десятиліть після поховання. Залишилися лише дрібні предмети, залишені грабіжниками. Вчені вважають, що поховання належало жінці, що жила близько 600 року до нашої ери.

Повідомляється, що в Баден-Вюртемберзі, що на березі Дунаю, розташовувалося стародавнє укріплене городище Хойнебург — це один із найважливіших ранніх кельтських центрів, розташованих у Центральній Європі в VII-V століттях до нашої ери.

Основну фортецю оточувало зовнішнє поселення, яке могли населяти близько 17 тис. осіб. Безліч знахідок свідчать про торговельні контакти місцевих жителів з іншими народами та культурами. Так, дослідники виявили товари з Греції, балтійський бурштин, словенські фібули, а також марсельські амфори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скарб у Польщі вдалося розкопати мисливцеві за скарбами Пшемиславу Вітковському. Він знайшов на кукурудзяному полі срібні монети, викарбувані понад 1 тис. 100 років тому.