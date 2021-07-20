Сокровище. Фото: istock

https://racurs.ua/n157680-neobychnye-keltskie-sokrovischa-raskopali-na-beregu-dunaya-foto.html

Ракурс

Необычную находку удалось раскопать археологам в Германии. Исследователи провели раскопки и обнаружили погребальную камеру, которая относится к 600 году до нашей эры.

Погребение принадлежало состоятельной женщине, на что указывают дорогие украшения из янтаря и золота, сохранившиеся, несмотря на то, что могила была ограблена. Об этом сообщает Регионального управления охраны памятников культурного наследия Баден-Вюртемберга.

Особую ценность в находке представляют бронзовые изделия, которые были частями четырехколесной телеги. Находки керамики и скелет свиньи свидетельствуют о напитках и пище, которые сопровождали умершего на пути в загробный мир.

Пол погребальной камеры был выстлан из дубовых досок. Археологи не смогли обнаружить большого количества золотых украшений и считают, что могилу разграбили через несколько лет или десятилетий после захоронения. Остались лишь мелкие предметы, оставленные спешно работавшими грабителями. Ученые полагают, что захоронение принадлежало женщине, жившей около 600 года до нашей эры.

Сообщается, что в Баден-Вюртемберге, что на берегу Дуная, располагалось древнее укрепленное городище Хойнебург — один из самых важных ранних кельтских центров, располагавшихся в Центральной Европе в VII—V вв. еках до нашей эры.

Основную крепость окружало внешнее поселение, которое могли населять около 17 тыс. человек. Множество находок свидетельствуют о торговых контактах местных жителей с другими народами и культурами. Так, исследователи обнаружили товары из Греции, балтийский янтарь, словенские фибулы, а также марсельские амфоры.

Напомним, ранее мы сообщали, что сокровище в Польше удалось раскопать охотнику за сокровищами Пшемыславу Витковскому. Он нашел на кукурузном поле серебряные монеты, отчеканенные более 1 тыс. 100 лет назад.