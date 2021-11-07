Пігулки. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162710-pfizer-stvoryv-pigulky-vid-koronavirusu-rezultaty-doslidjen.html

Ракурс

Пігулки від коронавірусу створила компанія Pfizer — новий препарат знижує ризик госпіталізації та смерті від коронавірусної інфекції в людей із групи високого ризику на 89%.

Результати досліджень компанія опублікувала на своєму сайті.

Ліки містять речовину з назвою PF-07321332, яка інгібує вірусну протеазу, так що коронавірус більше не може збирати капсид. Також таблетки містять ритонавір — антиретровірусний препарат, який використовують для лікування ВІЛ-інфекції. Ритонавір уповільнює метаболізм PF-07321332 в організмі і в такий спосіб продовжує його дію.

Препарат випробували на 774 пацієнтах із підтвердженим коронавірусом. Лікування розпочали протягом трьох днів із моменту появи симптомів. Усі пацієнти належали до групи ризику, їх розділили на дві групи — «Паксловид» отримували 389 осіб, а плацебо дали групі з 385 осіб.

Упродовж наступних 28 днів із групи учасників, що лікувалася препаратом, госпіталізували всього три людини (0,8%), а з групи, яка отримувала плацебо, до лікарні потрапили 27 осіб (7%). При цьому серед тих, хто лікувався «Паксловидом» не було смертей, а в групі плацебо померло 7 осіб. Загалом прийом «Паксловіда» знижує ризик госпіталізації та смерті від коронавірусу на 89%.

Компанія Pfizer планує підготувати всі необхідні документи для схвалення препарату якнайшвидше, а в найближчі місяці розпочати його широке виробництво.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що таблетки від коронавірусу розробляє фармацевтична компанія Pfizer. Вчені заявили, що ці ліки знижують ризик госпіталізації та смерті пацієнтів із групи ризику.