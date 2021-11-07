Саакашвілі. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n162711-saakashvili-ne-pryymatyme-dobavky-pislya-zlytogo-video-de-vin-nachebto-yist-video.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії і український політик, назвав «абсурдним» відео, яке оприлюднило Міністерство юстиції Грузії.

На ньому політик начебто їсть дитяче харчування і соки під час оголошеного ним голодування у в’язниці. Про це сам політик повідомив у своєму Facebook.

Він пояснив, що приймає ліки в різних формах — таблеток та рідин, а їсти дозволено тільки в камерах.

Я неодноразово казав, що отримую добавки з мінералами та мікроелементами, прописані лікарями в медичному центрі, які необхідні для зниження ваги, пульсу, частоти сердечних скорочень і підтримання мінімального рівня глюкози. У медкабінет їсти ніхто не ходить, там лікуються пацієнти, — заявив Саакашвілі.

Він наголосив, що не порушував норм голодування, і те, що він отримував на прийомі у лікаря, не є харчуванням.

У світлі всього вищесказаного, я більше не буду приймати будь-які добавки з ранку суботи, на що я дав свою письмову згоду. Тепер мій стан погіршується з кожним днем і, ймовірно, все буде розвиватися ще швидше. Проте моя віра, віра в перемогу і свободу невичерпні, — заявив Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Михайло Саакашвілі нібито отримує різні види каш та натуральні соки у в’язниці в Грузії, де він перебуває після затримання в Тбілісі на початку жовтня.