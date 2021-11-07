Гієна. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n162712-giieny-vpershe-pidchepyly-koronavirus-u-ssha-foto.html

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У США гієни вперше захворіли на коронавірус. Інцидент стався у зоопарку Денвера.

Вірус виявили одразу у двох представників хижого різновиду. Про це зоопарк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Інфекцією заразилися гієна Нгозі, якій 22 роки, і Кібо, якій 23 роки. Результати підтвердили в лабораторії ветеринарної діагностики університету штату Колорадо в Форт-Коллінзі, а також в лабораторії Національної ветеринарної служби Міністерства сільського господарства США.

За словами персоналу зоопарку, в обох тварин дуже легкі симптоми, включно з невеликою млявістю, виділеннями з носа і періодичним кашлем. Зазначається, що гієни в цілому дуже витривалі тварини та стійкі до сибірки, сказу і чумки.

Тим часом інші тварини в зоопарку, у яких за останні тижні був виявлений COVID-19, або вже повністю одужали, або перебувають на шляху до повного одужання.

Два наших тигри — Юрій і Микита — позбулися вірусу і повернули собі нормальне здоров’я, а всі наші 11 левів або повністю одужали, або демонструють зниження рівня вірусу. На підставі численних звітів тепер ми знаємо, що багато видів можуть бути сприйнятливими до COVID-19, — кажуть у зоопарку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що африканський парк Серенгеті, який є домом для безлічі видів тварин, показав сім’ю леопардів з дитинчатами Mzuri і Dada, а також гієну Zalika, яка полювала на малюків.