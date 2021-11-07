«Червона» зона в Луцьку — як працюватиме громадський транспортhttps://racurs.ua/ua/n162713-chervona-zona-v-lucku-yak-pracuvatyme-gromadskyy-transport.htmlРакурс
У Луцьку «червона» зона карантину почне діяти з понеділка, 8 листопада. Попри посилення карантинних обмежень громадським транспортом зможуть їздити і невакциновані громадяни.
Відповідне рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Члени комісії обговорили ситуацію із запровадженням обмежень у зоні «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки.
На засіданні вирішили не обмежувати проїзд пасажирів у громадському транспорті міської територіальної громади.
Пасажири можуть не пред’являти COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу. Однак потрібно дотримуватися інших карантинних обмежень — користуватися масками або ж респіраторами.
Нагадаємо, посилений карантин у Волинській області запрацює вже з понеділка, 8 листопада. На Волині перевищені показники за рівнем госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем. Рівень госпіталізації при нормі 60 на 100 тис. населення складає 99%. Завантаженість ліжок із киснем при нормі 65% складає 67,%.