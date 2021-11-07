«Червона» зона в Луцьку – як працюватиме громадський транспорт. Фото: volynua.com

https://racurs.ua/ua/n162713-chervona-zona-v-lucku-yak-pracuvatyme-gromadskyy-transport.html

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У Луцьку «червона» зона карантину почне діяти з понеділка, 8 листопада. Попри посилення карантинних обмежень громадським транспортом зможуть їздити і невакциновані громадяни.

Відповідне рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Члени комісії обговорили ситуацію із запровадженням обмежень у зоні «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки.

На засіданні вирішили не обмежувати проїзд пасажирів у громадському транспорті міської територіальної громади.

Пасажири можуть не пред’являти COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу. Однак потрібно дотримуватися інших карантинних обмежень — користуватися масками або ж респіраторами.

Нагадаємо, посилений карантин у Волинській області запрацює вже з понеділка, 8 листопада. На Волині перевищені показники за рівнем госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем. Рівень госпіталізації при нормі 60 на 100 тис. населення складає 99%. Завантаженість ліжок із киснем при нормі 65% складає 67,%.