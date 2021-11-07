Могут ли уволить невакцинированных украинцев, рассказала юрист. Фото: Dragonimages/Depositphotos

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Ракурс

Обязательная вакцинация от коронавируса в Украине касается людей определенных профессий. Работники, которые отказываются делать прививку, будут отстранены от работы.

Глава комитета по трудовому праву Ассоциации адвокатов Украины Надежда Загрия рассказала, что такая процедура вполне законна. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Юрист пояснила, что согласно статье 12 закона Украины «О защите населения от инфекционных заболеваний», обязательной вакцинации подлежат работники, контактирующие с большим количеством людей.

Министерство здравоохранения приняло соответствующее постановление, поэтому отстранение от работы невакцинированных сотрудников не противоречит законодательству.

Кроме того, юрист напомнила, что работники лишатся зарплаты во время отстранения. Также не будет учитываться стаж работы.

В то же время увольнение отстраненных сотрудников является нарушением законодательства. В Госслужбе труда заверили, что увольнять невакцинированных не будут, а по окончании карантина люди продолжат работать.

«Ракурс» сообщал, что отказ от вакцинации против коронавируса для некоторых украинцев означает отстранение от работы. Соответствующий приказ вступает в силу 8 ноября.

Источник: «Обозреватель»