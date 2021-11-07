Мокрый снег в Украине спрогнозировали синоптики — где ожидать (КАРТА)https://racurs.ua/n162716-mokryy-sneg-v-ukraine-sprognozirovali-sinoptiki-gde-ojidat-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в понедельник, 8 ноября, будет прохладной и пасмурной. В центральных областях синоптики прогнозируют продолжительные дожди.
В Карпатах ожидаются умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве прогнозируется с переменной облачностью, ночью ожидается дождь. Температура воздуха ночью опустится до 4−5°, а днем поднимется до 8−10°.
Погода во Львове будет пасмурной и с дождем. Столбики термометров ночью покажут 4−6°, а днем поднимутся до 9° тепла.
Погода в Харькове ожидается без осадков. Ночью будет 6−7° выше нуля, а днем - 10−11° с отметкой плюс.
Погода в Одессе прогнозируется дождливая и пасмурная. Ночью температура воздуха ожидается 8−10°, днем поднимется до 14−15°.
Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.
Источник: Gismeteo