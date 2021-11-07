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Ракурс
Мокрый снег в Украине спрогнозировали синоптики – где ожидать. Фото: Укринформ

Мокрый снег в Украине спрогнозировали синоптики — где ожидать (КАРТА)

7 ноя 2021, 16:53
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Погода в Украине в понедельник, 8 ноября, будет прохладной и пасмурной. В центральных областях синоптики прогнозируют продолжительные дожди.

В Карпатах ожидаются умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве прогнозируется с переменной облачностью, ночью ожидается дождь. Температура воздуха ночью опустится до 4−5°, а днем ​​поднимется до 8−10°.

Погода во Львове будет пасмурной и с дождем. Столбики термометров ночью покажут 4−6°, а днем ​​поднимутся до 9° тепла.

Погода в Харькове ожидается без осадков. Ночью будет 6−7° выше нуля, а днем ​​- 10−11° с отметкой плюс.

Погода в Одессе прогнозируется дождливая и пасмурная. Ночью температура воздуха ожидается 8−10°, днем ​​поднимется до 14−15°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.


Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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