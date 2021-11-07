Симптомы коронавируса у вакцинированных назвали ученые

Симптомы коронавируса у вакцинированных назвали ученыеhttps://racurs.ua/n162717-simptomy-koronavirusa-u-vakcinirovannyh-nazvali-uchenye.htmlРакурс
Коронавирус в мире продолжает активно распространятся, инфицируя как взрослых, так и детей. Ученые из Дании сообщили, что вакцинированные от COVID-19 также могут заболеть в связи с так называемой прорывной инфекцией.
Однако люди, получившие полный курс вакцинации, намного легче переносят болезнь и реже попадают в больницу с осложнениями. Об этом сообщает Danmarks Radio.
Медики назвали наиболее распространенные симптомы у вакцинированных:
- насморк,
- кашель,
- головная боль,
- чихание,
- боли в горле.
Специалисты отмечают, что гораздо реже встречается высокая температура и потеря обоняния. По словам ученых, вакцинированные люди могут столкнуться с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции.
Однако риск тяжелой формы COVID-19 и возможной смерти все же намного ниже, чем у тех, кто не проходил вакцинацию.
По словам медиков, у вакцинированных в возрасте старше 70 лет эффективность вакцины начинает снижаться спустя полгода после получения второй прививки. Однако бустерная доза может значительно повысить уровень защиты от COVID-19.
При этом врачи предупредили, что привитые люди могут бессимптомно переносить COVID-19 и являться переносчиками заболевания. В связи с этим нужно регулярно проходить тестирование.
Напомним, эксперты утверждают, что антитела против SARS-CoV-2 держатся как минимум 10 месяцев. Однако если к человеку, который переболел альфа-штаммом, попадет дельта-штамм, то иммунитету придется заново собирать антитела.
Источник: Danmarks Radio