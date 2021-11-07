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Ракурс
Симптомы коронавируса у вакцинированных назвали ученые. Фото: delta-med.com.ua

Симптомы коронавируса у вакцинированных назвали ученые

7 ноя 2021, 17:27
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Коронавирус в мире продолжает активно распространятся, инфицируя как взрослых, так и детей. Ученые из Дании сообщили, что вакцинированные от COVID-19 также могут заболеть в связи с так называемой прорывной инфекцией.

Однако люди, получившие полный курс вакцинации, намного легче переносят болезнь и реже попадают в больницу с осложнениями. Об этом сообщает Danmarks Radio.

Медики назвали наиболее распространенные симптомы у вакцинированных:

  • насморк,
  • кашель,
  • головная боль,
  • чихание,
  • боли в горле.

Специалисты отмечают, что гораздо реже встречается высокая температура и потеря обоняния. По словам ученых, вакцинированные люди могут столкнуться с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции.

Однако риск тяжелой формы COVID-19 и возможной смерти все же намного ниже, чем у тех, кто не проходил вакцинацию.

По словам медиков, у вакцинированных в возрасте старше 70 лет эффективность вакцины начинает снижаться спустя полгода после получения второй прививки. Однако бустерная доза может значительно повысить уровень защиты от COVID-19.

При этом врачи предупредили, что привитые люди могут бессимптомно переносить COVID-19 и являться переносчиками заболевания. В связи с этим нужно регулярно проходить тестирование.


Напомним, эксперты утверждают, что антитела против SARS-CoV-2 держатся как минимум 10 месяцев. Однако если к человеку, который переболел альфа-штаммом, попадет дельта-штамм, то иммунитету придется заново собирать антитела.

Источник: Danmarks Radio

Источник: Ракурс


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