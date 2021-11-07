На Донбассе погиб защитник Украины, еще двое получили ранения. Фото: ipress.ua

https://racurs.ua/n162718-na-donbasse-pogib-zaschitnik-ukrainy-esche-dvoe-poluchili-raneniya.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, а боевики и дальше срывают режим тишины. В результате вражеских обстрелов погиб защитник Украины.

7 ноября российско-оккупационные войска в очередной раз пренебрегли договоренностями о перемирии. В течение суток они восемь раз нарушали режим прекращения огня.

Из-за обстрелов боевиков двое военнослужащих получили ранения, сейчас они находятся в больнице.

Где стреляли пророссийские боевики:

возле Павлополя — из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

вблизи Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

возле Новозвановки и Прицепиловки — из минометов калибра 120 миллиметров;

в направлении Луганского — из подствольных гранатометов;

в сторону Песок — из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Напомним, ранее на Донбассе российские оккупационные войска применили лазерное оружие, в результате чего один украинский военный получил поражение глаза. Бойца доставили в Днепропетровскую областную клиническую офтальмологическую больницу.