Стало известно имя погибшего бойца на Донбассе

https://racurs.ua/n162722-stalo-izvestno-imya-pogibshego-boyca-na-donbasse-foto.html

Ракурс

Война на Донбассе уносит жизни украинских воинов. Стало известно имя военнослужащего, погибшего в воскресенье, 7 ноября.

Главный сержант Виталий Павлыско получил несовместимое с жизнью осколочное ранение. Боец был родом из города Яворов, сообщили в Яворовской РГА.

Отмечается, что Павлысько, родившийся 29 ноября 1973 года на Львовщине, с 2015 года защищал Украину. Он служил по контракту в 24 ОМБр. У военнослужащего остались жена, сын, дочь и родители.

Герой находился на боевых позициях возле Новозвановки. Оккупанты открыли огонь из минометов. Герой вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие. Тогда одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами. К сожалению, защитник не выжил.

Собратья и командование подразделения вспоминают сержанта как смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего. Отмечают, что защитник был надежной поддержкой и опорой для своих командиров, подчиненных и собратьев.

Напомним, 7 ноября российско-оккупационные войска в очередной раз пренебрегли договоренностями о перемирии. В течение суток они восемь раз нарушали режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов погиб защитник Украины, еще двое военнослужащих получили ранения. Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.