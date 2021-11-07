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Ракурс
Выборы в Харькове – будут ли перечислять голоса на участках. Фото: Укринформ

Выборы в Харькове — будут ли пересчитывать голоса на участках

7 ноя 2021, 19:28
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Выборы в Харькове завершились, а окружной административный суд отказал в удовлетворении исковых требований представителю общественной организации «Опора».

Активисты требовали перечислить голоса на отдельных избирательных участках Новобаварского района. Об этом сообщает «Суспільне».

«Опора» просила пересчитать голоса на участках № 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200, где представители организации обнаружили разногласие в 397 голосов в пользу Игоря Терехова.

Факт фальсификации все еще существует, однако суд отказал по формальным требованиям. Мы будем обжаловать это решение в апелляционном порядке, — прокомментировал представитель «Опоры».

Напомним, победителем выборов мэра Харькова объявили секретаря горсовета Игоря Терехова. За него, по официальным данным, проголосовали 50,66% избирателей (146 тыс. 240 голосов).


Наблюдатели просили отменить постановление городской ТИК о победе Терехова из-за разногласий в протоколах.

Источник: «Суспільне»

Источник: Ракурс


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