Выборы в Харькове – будут ли перечислять голоса на участках. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n162721-vybory-v-harkove-budut-li-pereschityvat-golosa-na-uchastkah.html

Ракурс

Выборы в Харькове завершились, а окружной административный суд отказал в удовлетворении исковых требований представителю общественной организации «Опора».

Активисты требовали перечислить голоса на отдельных избирательных участках Новобаварского района. Об этом сообщает «Суспільне».

«Опора» просила пересчитать голоса на участках № 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200, где представители организации обнаружили разногласие в 397 голосов в пользу Игоря Терехова.

Факт фальсификации все еще существует, однако суд отказал по формальным требованиям. Мы будем обжаловать это решение в апелляционном порядке, — прокомментировал представитель «Опоры».

Напомним, победителем выборов мэра Харькова объявили секретаря горсовета Игоря Терехова. За него, по официальным данным, проголосовали 50,66% избирателей (146 тыс. 240 голосов).

Наблюдатели просили отменить постановление городской ТИК о победе Терехова из-за разногласий в протоколах.

Источник: «Суспільне»