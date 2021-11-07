Вибори в Харкові – чи перераховуватимуть голоси на дільницях. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n162721-vybory-v-harkovi-chy-pererahovuvatymut-golosy-na-dilnycyah.html

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Вибори в Харкові закінчилися, а окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовних вимог представнику громадської організації «Опора».

Активісти вимагали перерахувати голоси на окремих виборчих дільницях Новобаварського району. Про це повідомляє «Суспільне».

«Опора» просила перерахувати голоси дільницях № 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200, де представники організації виявили розбіжність у 397 голосів на користь Ігоря Терехова.

Факт фальсифікації все ще є, проте суд відмовив за формальними вимогами. Ми будемо оскаржувати це рішення в апеляційному порядку, — прокоментував представник «Опори».

Нагадаємо, переможцем виборів мера Харкова оголосили секретаря міськради Ігоря Терехова. За нього, за офіційними даними, проголосували 50,66% виборців (146 тис. 240 голосів).

Спостерігачі просили скасувати постанову міської ТВК про перемогу Терехова через розбіжності у протоколах.

Джерело: «Суспільне»