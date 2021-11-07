Коли в Україні закінчиться COVID-пандемія, розповів лікар. Фото: Укрінформ

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Коронавірус в Україні восени спалахнув з новою силою, щодня інфікуючи тисячі українців. Перебіг нового спалаху прокоментував медик.

В Україні неофіційно перехворіло понад 50% дорослого населення, але це не дало жодних переваг до нового штаму вірусу «Дельта плюс». Про це написав головний лікар приватної клініки Тарас Жиравецький у своїх соцмережах.

В Україні вакциновано майже 20% дорослого населення, але на жаль вакциновані хворіють і поширюють інфекцію, що не зупиняє поширення коронавірусу. Колективний імунітет з‘явиться тільки тоді коли перехворіє більш як 80% населення, поки що іншого шляху немає, — заявив лікар.

На його думку, пандемія зупиниться, коли більшість українців перехворіє на COVID-19. Якщо показники захворюваності залишатиметься такими високими, то за кілька місяців українці отримають колективний природний імунітет.

Також Жиравецький допускає появу нового штаму коронавірусу, однак стверджує, що люди, які вже перехворіли, рідко заражаються повторно.

Нагадаємо, за прогнозом ВООЗ, пандемія коронавірусу може закінчитися вже у 2022 році, однак це не означає, що COVID-19 повністю зникне. Коронавірус продовжить існувати, створюючи нові штами.