Когда в Украине закончится COVID-пандемия, рассказал врач. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n162720-kogda-v-ukraine-zakonchitsya-covid-pandemiya-rasskazal-vrach.html

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Коронавирус в Украине осенью вспыхнул с новой силой, ежедневно инфицируя тысячи украинцев. Особенности новой вспышки прокомментировал медик.

В Украине неофициально переболело более 50% взрослого населения, но это не дало никаких преимуществ к новому штамму вируса «Дельта плюс». Об этом написал главный врач частной клиники Тарас Жиравецкий в своих соцсетях.

В Украине вакцинировано почти 20% взрослого населения, но, к сожалению, вакцинированные болеют и распространяют инфекцию, что не останавливает распространение коронавируса. Коллективный иммунитет появится только тогда, когда переболеет больше 80% населения, пока другого пути нет, — заявил врач.

По его мнению, пандемия остановится, когда большинство украинцев переболеет COVID-19. Если показатели заболеваемости будут оставаться такими же высокими, то через несколько месяцев украинцы получат коллективный природный иммунитет.

Также Жиравецкий допускает появление нового штамма коронавируса, однако утверждает, что переболевшие люди редко заражаются повторно.

Напомним, по прогнозу ВОЗ, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, однако это не означает, что COVID-19 полностью исчезнет. Коронавирус продолжит существовать, создавая новые штаммы.