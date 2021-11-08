Невакцинированных украинцев с сегодняшнего дня отстраняют от работы. Фото: golovbukh.ua

https://racurs.ua/n162725-nevakcinirovannyh-ukraincev-s-segodnyashnego-dnya-otstranyaut-ot-raboty.html

Ракурс

Отстранение от работы невакцинированных украинцев ждет с сегодняшнего дня, 8 ноября.

В Минздраве объясняли, что работники, получившие хотя бы одну дозу вакцины, продолжат работать. Ранее правительство обнародовало перечень представителей профессий, подлежащих обязательной вакцинации.

Так, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

высших, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил в Telegram, что Минздрав хочет расширить перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации. Уже подготовлен специальный проект приказа.

Предлагается обязательно вакцинировать работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти. Также хотят прививать работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений. Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства — «Укрпочта», «Укрзализныця», полиграфический комбинат «Украина», «Турбоатом», «Укрнафта» и другие.

Радуцкий отметил, что во многих странах мира отстраняют работников, которые отказываются делать прививки. По его информации, 16 октября во Франции от работы отстранили 3 тыс. непривитых медиков и работников домов для пожилых людей. В Италии с 15 октября у работников разных сфер требуют предъявить сертификат вакцинации или отрицательный результат платного ПЦР-теста. В противном случае рабочего ждет штраф.

С 1 ноября в Нью-Йорке 9 тыс. полицейских, пожарных и других муниципальных служащих отправили в неоплачиваемый отпуск из-за отказа пройти вакцинацию. В Греции с 2 ноября невакцинированные граждане начали платить за тесты на коронавирус, чтобы попасть на работу. Сдавать тест нужно дважды в неделю.

Итак, видим, что в некоторых странах карантинные ограничения и правила допуска невакцинированных на рабочие места еще жестче, чем в Украине, — отметил Радуцкий.



В то же время Центральный Комитет профсоюза работников образования и науки Украины обратился в Кабмин, Минздрав и МОН, чтобы урегулировать проблему, связанную с отстранением от работы работников учебных заведений без прививки. В комитете отметили, что многие учителя отказываются вакцинироваться. Там также отмечают, что отстранение педагогов и других работников образования от работы повлечет непредсказуемые ситуации, потому что некому будет обучать, обслуживать котельные или пищеблоки и тому подобное.

Напомним, работники, которые отказываются делать прививки, будут отстранены от работы. В комитете по трудовому праву Ассоциации адвокатов Украины считают, что такая процедура является вполне законной, поскольку в соответствии со статьей 12 закона Украины «О защите населения от инфекционных заболеваний», обязательной вакцинации подлежат работники, которые контактируют с большим количеством людей.