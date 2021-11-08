Коронавирус в Украине. Таблица: Минздрав

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Коронавирус в Украине не прекращает распространяться — за 7 ноября медики зафиксировали 13 тыс. 68 новых подтвержденных случаев болезни.

«Ковидом» заразились 790 детей и 145 медработников. Больше всего случаев за сутки подтвердили в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. За минувшие сутки в больницы попали 3 тыс. 532 COVID-больных. Жертвами болезни стали 473 пациента, а выздоровели от болезни 8 тыс. 200 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что за все время пандемии в Украине заболели 3 млн 88 тыс. 501 человек, а выздоровели уже 2 млн 520 тыс. 956 человек. Умерли от коронавируса 72 тыс. 557 больных.

В Минздраве сообщили, что за первую неделю ноября медики сделали более 1,6 млн прививок. Вчера вакцинировались 85 тыс. 83 человек. Всего с начала вакцинальной компании в Украине привито уже 11 млн 406 тыс. 284 человека. Две дозы вкололи 7 млн 938 тыс. 53 украинцам.

Напомним, врачи считают, что пандемия остановится, когда большинство украинцев переболеют COVID-19. Если показатели заболеваемости будут оставаться такими же высокими, то за несколько месяцев украинцы получат коллективный природный иммунитет.