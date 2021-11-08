Кулеба. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162768-kulebu-vidpuskaut-do-ssha-pid-naglyadom-iermaka-i-bakanova-zmi.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, вирушить до США в супроводі голови Офісу президента Андрія Єрмака і очільника Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова.

Зустріч у США запланована на 10 листопада. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела.

Відомо, що сторони мають намір підписати нову Хартію стратегічного партнерства. Натомість голова ОП Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрінеться із радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен, держсекретар США, проведуть у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США. На порядку денному засідання Комісії будуть питання оборони України та протидії російській агресії, економіки, енергетики, інвестицій, кібербезпеки, боротьби зі змінами клімату, підтримки внутрішніх трансформацій в Україні.

Джерело: Дзеркало тижня