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Ракурс
Кулеба. Фото: УП

Кулеба полетит в США с Ермаком и Бакановым — СМИ

8 ноя 2021, 17:04
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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, отправится в США в сопровождении главы Офиса президента Андрея Ермака и руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Встреча в США запланирована на 10 ноября. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

Известно, что стороны намерены подписать новую Хартию стратегического партнерства. В то же время председатель ОП Андрей Ермак в Вашингтоне встретится с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.


Напомним, ранее мы сообщали, что Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен, госсекретарь США, проведут в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США. В повестке дня заседания Комиссии будут вопросы обороны Украины и противодействия российской агрессии, экономики, энергетики, инвестиций, кибербезопасности, борьбы с изменениями климата, поддержки внутренних трансформаций в Украине.

Источник: Зеркало недели

Источник: Ракурс


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