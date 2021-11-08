В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n162767-protivopokazaniya-k-vakcinacii-minzdrav-pokazal-kak-budet-vyglyadet-spravka.html

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Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки о противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19. Ее врачи будут выдавать пациентам, у которых есть временные или постоянные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Форма № 028−1/о «Вывод врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» и инструкция по ее заполнению были утверждены приказом Минздрава № 2394 от 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что эта форма заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с Инструкциями по применению вакцин, решений НТГЭИ и «Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок».

В ведомстве подчеркивают, что постоянные противопоказания могут быть только к прививке конкретной вакциной от COVID-19 (например, тяжелая аллергическая реакция на первую дозу этой вакцины или один из ее компонентов).

В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний, — подчеркивают в Минздраве.

Напомним, Минздрав ранее публиковал перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса.