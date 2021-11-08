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Ракурс

Арестован убийца парня, на которого напали из-за украинского языка (ФОТО, ВИДЕО)

8 ноя 2021, 16:34
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Убийство из-за украинского языка произошло на столичных Позняках — Дарницкий районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому.

Его арестовали на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Ночью 5 ноября в полицию Киева позвонил охранник торгового заведения и сообщил о драке между двумя мужчинами на проспекте Петра Григоренко. Прибыв по адресу, заявитель рассказал полицейским, что услышал крики мужчин, а затем увидел одного из них на земле. Мужчина вызвал на место полицию и «скорую».

Арестованный мужчина. Фото: НацполицияПравоохранители выяснили, что между прохожими произошел конфликт из-за украинского языка, один из них ударил оппонента ножом в грудь. На месте происшествия медицинские работники констатировали смерть 27-летнего киевлянина, а полицейские задержали подозреваемого. У 26-летнего местного жителя изъяли вещественное доказательство — нож со следами вещества бурого цвета.

Впоследствии выяснилось, что от удара ножом в сердце погиб 27-летний Николай Балабатько. Парень был чемпионом по джиу-джитсу. Его отец, бизнесмен и советник президента по вопросам рекреации и туризма Олег Балабатько, предположил, что конфликт произошел из-за «языкового вопроса». На своей странице в Facebook он сообщил, что подозреваемый якобы переехал в Киев из Луганска.


Следователи начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве уроженец Луганска убил 26-летнего Николая Балабатько. Трагедия произошла в ночь с 5 на 6 ноября.

Источник: Ракурс


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