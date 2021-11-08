Вбивство на Позняках. Фото: istock

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Вбивство через українську мову трапилося на столичних Позняках — Дарницький районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному.

Його арештували на два місяці без права внесення застави. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Вночі 5 листопада до поліції Києва зателефонував охоронець торговельного закладу та повідомив про бійку між двома чоловіками на проспекті Петра Григоренка. Прибувши за адресою, заявник розповів поліцейським, що почув крики чоловіків, а далі побачив одного із них на землі. Чоловік викликав на місце поліцію та «швидку».

Правоохоронці з’ясували, що між перехожими стався конфлікт через мову, один із них вдарив опонента ножем у груди. На місці події медичні працівники констатували смерть 27-річного киянина, а поліцейські затримали підозрюваного. У 26-річного місцевого мешканця вилучили речовий доказ — ніж зі слідами речовини бурого кольору.

Згодом з’ясувалося, що від удару ножем у серце загинув 27-річний Микола Балабатько. Хлопець був чемпіоном із джиу-джитсу. Його батько, бізнесмен та радник президента з питань рекреації та туризму Олег Балабатько, припустив, що конфлікт стався через «мовне питання». На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що підозрюваний нібито переїхав до Києва з Луганська.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві уродженець Луганська вбив 26-річного Миколу Балабатька. Трагедія сталася в ніч із 5 на 6 листопада.