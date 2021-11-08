Невакцинованих вчителів почали відсторонювати від роботи. Фото: pedrada.com

https://racurs.ua/ua/n162765-nevakcynovanyh-vchyteliv-pochaly-vidstoronuvaty-vid-roboty.html

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Обов’язкова вакцинація від коронавірусу в Україні стосується працівників освітньої сфери. Однак не всі педагоги хочуть робити щеплення, тож невакцинованих вчителів почали відсторонювати від роботи.

Наприклад, в Івано-Франківській громаді відсторонили 76 невакцинованих працівників освіти. Поки не працюватимуть 48 вчителів та 28 техпрацівників. Невакциновані педагоги зможуть навчати учнів, якщо отримають хоча б одну дозу вакцини. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Також 55 працівників закладів освіти Ужгорода відсторонили 8 листопада від роботи через відсутність вакцинації від коронавірусу. Працівники не отримуватимуть заробітної плати, однак місце за ними збережуть до завершення карантину.

Тим часом в Одесі 95% із 17 тис. працівників освіти отримали вакцину від COVID-19. Решту 850 людей, відповідно до постанови МОЗ, відсторонять від роботи. Зазначається, що не щепилися від коронавірусу в основному технічні працівники, а не вчителі, тому відсторонення в умовах дистанційного навчання не вплине на учнів.

У селі Тріскині на Рівненщині кілька десятків батьків 8 листопада прийшли до школи з протестом проти дистанційного навчання. Заклад перевели в онлайн-режим у вересні через те, що у школі низький відсоток вакцинованих педагогів. Загалом у громаді 20 шкіл, де не вакцинувались 100% працівників.

За оперативними даними 8 листопада принаймні однією дозою від COVID-19 вакциновано майже 93% працівників шкіл. Двома дозами щеплено понад 492 тис. працівників закладів загальної середньої освіти або 76,2%. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою працівників шкіл демонструють:

Хмельницька область — 99%;

Миколаївська — 97,5%;

Київська — 97,4%;

Харківська — 96,8%;

Донецька — 96%.

Центральний комітет Профспілки працівників освіти та науки України звернувся до Кабміну, МОЗ і МОН, щоб врегулювати проблему, пов’язану з відстороненням від роботи працівників закладів освіти без щеплення.

У комітеті зазначили, що відсторонення педагогів та інших працівників освіти від роботи спричинить непередбачувані ситуації, бо нікому буде навчати, обслуговувати котельні чи харчоблоки.

Джерело: «Суспільне»