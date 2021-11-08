У Ліверпулі продають будинок Джорджа Харрісона, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n162764-prodaut-budynok-de-uchasnyky-grupy-the-beatles-provely-pershi-repetyciyi.html

Ракурс

У Ліверпулі продають будинок одного з учасників легендарного гурту The Beatles Джорджа Харрісона.

У цьому будинку Харрісон виріс та разом із Полом Маккартні та Джонном Ленноном провів перші репетиції їх шкільної групи, котра згодом стала The Beatles, повідомляє BBC.

Цей будинок, який розташований на вулиці Аптон-грін у небагатому ліверпульському районі Cпек, Харрісони отримали від держави в 1949 році, оскільки раніше їхня сім’я з чотирма дітьми мешкала в крихітному будинку з двома спальнями.

Харрісон жив тут до 1962 року, а в 1965 році, вже ставши знаменитим і багатим, музикант купив своїм близьким будинок у заможному районі недалеко від Ліверпуля.

Будинок Харрісона продадуть на аукціоні. Очікується, що його вартість становитиме від 160 тис. до 200 тис. фунтів — дещо вище, ніж середня ціна нерухомості в цій частині Ліверпуля.

Зазначається, що з того часу будинок неодноразово ремонтувався, проте деякі його частини, у тому числі ванна, раковина, вхідні двері та сарай у дворі, залишаються незмінними з часів Харрісона.

У цьому будинку Джордж навчався грати на гітарі, і просто вражаюче бачити фотографії гурту, який там репетирував на початку 1960-х, — каже директор аукціонного будинку Пол Фейрвезе.

Поселившись у цьому районі Харрісон почав ходити до початкової школи Довдейл, де також вчився Леннон. Проте тоді вони ще не знали один про одного — Леннон на два з половиною роки старший за Харрісона.

Через кілька років після цього Леннон створить свою першу шкільну групу The Quarrymen, до якої в жовтні 1957 року приєднається Маккартні, а на початку 1958 року — Харрісон, який дружив з Маккартні. У 1960 році цю групу перейменуються на The Beatles.

Джерело: BBC