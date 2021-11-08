Названо столицю з найзабрудненішим повітрям. Фото: istock

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Ракурс

Забруднення повітря в містах стає серйозною проблемою й несе загрозу здоров’ю мешканців.

Повітря в столиці Киргизстану Бішкеку виявилося найбруднішим у світі. Про це повідомляє World Air Quality.

Концентрація мікродисперсних частинок PM2.5 в повітрі Бішкека на 8 листопада склала 259 мікрограмів (мкг) на кубометр, перевищивши всесвітню норму в понад 10 разів.

На другому місці за забрудненням повітря опинилося індійське місто Делі (202 мкг на куб. метр), на третьому — пакистанське місто Лахор (167 мкг). Далі йдуть індійське місто Калькутта (155 мкг) і пакистанський Карачі (153 мкг).

За нормами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), середньодобовий рівень концентрації РМ2.5 повинен становити не більше 25 мкг на куб. метр. У законодавстві Киргизстану допустимий рівень концентрації становить 35 мкг на куб. метр.

Основними причинами забруднення повітря та утворення смогу в Бішкеку називають викиди речовин із домашніх пічок, роботу ТЕЦ, яка працює на місцевому вугіллі, та забруднення від автомобілів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі покращив якість повітря в деяких регіонах Азії. Через карантин рівень забруднення знизився на понад 30%.