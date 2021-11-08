Названа столица с самым грязным воздухом

Загрязнение воздуха. Фото: istock

https://racurs.ua/n162763-nazvana-stolica-s-samym-gryaznym-vozduhom.html

Ракурс

Загрязнение воздуха в городах становится серьезной проблемой и несет угрозу здоровью жителей.

Воздух в столице Киргизстана Бишкеке оказался более загрязненным, чем в других городах мира. Об этом сообщает World Air Quality.

Концентрация микродисперсных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека на 8 ноября составила 259 микрограмм (мкг) на кубометр, превысив всемирную норму более чем в 10 раз.

На втором месте по загрязнению воздуха оказался индийский город Дели (202 мкг на куб. метр), на третьем — пакистанский город Лахор (167 мкг). Далее следуют индийский город Калькутта (155 мкг) и пакистанский Карачи (153 мкг).

По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среднесуточный уровень концентрации РМ2.5 должен составлять не больше 25 мкг на куб. метр. В законодательстве Киргизстана допустимый уровень концентрации составляет 35 мкг на куб. метр.

Основными причинами загрязнения воздуха и образования смога в Бишкеке называют выбросы веществ из домашних печей, работу ТЭЦ, которая работает на местном угле, и загрязнение от автомобилей.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире улучшил качество воздуха в некоторых регионах Азии. Из-за карантина уровень загрязнения снизился более чем на 30%.