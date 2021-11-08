Астма из-за изменений климата – в мире зарегистрировали новый диагноз. Фото: poglyad.tv

https://racurs.ua/n162762-astma-iz-za-izmeneniy-klimata-v-mire-zaregistrirovali-novyy-diagnoz.html

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Изменения климата могут пагубно влиять на здоровье людей. В Канаде зарегистрировали первую в мире пациентку, которой поставили диагноз «астма, вызванная изменением климата».

Пожилая женщина пожаловалась на проблемы с дыханием во время аномальной жары и лесных пожаров. Об этом сообщает The Science Times.

В 70-летней пациентки летом начались проблемы с дыханием. В это время в Канаде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений — более 46° по Цельсию.

Жители городов жаловались на дым от лесных пожаров. Из-за жары за пять дней погибли около 500 канадцев.

Заведующий отделением неотложной помощи больницы в Британской Колумбии решил, что астма у женщины развилась из-за изменения климата.

Причиной заболевания он назвал аномальную жару и плохое качество воздуха. Соответствующую запись врач оставил в медицинской карте пациентки.

Если мы не начнем смотреть на основную причину заболеваний, а продолжим просто лечить симптомы, мы будем отставать все сильнее, — заявил врач.



После этого он вместе с коллегами основал группу «Врачи и медсестры за здоровье планеты». Сообщество запланировало «выступать за улучшение здоровья путем защиты окружающей среды».

Источник: The Science Times