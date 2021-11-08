В Украине вскоре могут появиться «официальные» олигархи, фото: «ТабулАрт»

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«Закон об олигархах» уже опубликован в официальном издании «Голос Украины». В результате спустя 180 дней вступают в силу нормы, относящиеся к лицам, которые могут быть признаны олигархами.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, в течение 180 дней олигархам предстоит сделать «непростой выбор» — получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные этим законом, или избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов.

Например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией, — отметил Малюска.

Министр отмечает, что тем, кто «решит остаться олигархом» после вступления в силу закона, будет запрещено:

финансировать политические партии;

быть покупателем объектов крупной приватизации;

финансировать политическую агитацию.

Контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться, а сами олигархи будут нести существенные репутационные риски в деловом мире, — отметил Малюска.



По словам министра, в ближайшее время с целью имплементации закона об олигархах:

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации;

СНБО утвердить Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения, а также разработать такой реестр.

Введение в действие закона об олигархах придется на период между майскими праздниками, так что первые «номинационные» заседания СНБО будут возможны с 20-х чисел мая, отметил министр.