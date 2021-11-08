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Осадки в Европе. Карта: Gismeteo

Мокрый снег и морозы обещают синоптики во вторник (КАРТА)

8 ноя 2021, 15:33
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Погода в Украине 9 ноября будет преобладать облачная и пасмурная. На юге и востоке Украины ожидаются дожди с мокрым снегом.

Температура воздуха днем будет достигать +9° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Осадки в Европе. Карта: Gismeteo

Температура в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 9 ноября удивит последними теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют до +4° тепла, а днем воздух прогреется до 5−7° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове прогнозируется дождливая и снежная, ночью температура упадет до +3°. Днем потеплеет — градусы поднимутся до 8° с отметкой плюс.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра ожидается пасмурная, будет лить дождь. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 5−7° тепла, а днем обещают 7−9° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия во Львове во вторник будут благоприятными для прогулок и окажутся солнечными. Столбики термометров ночью покажут от 2 до +4° тепла, а днем будет 5−7° тепла.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 9 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не ожидается.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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