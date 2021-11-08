Осадки в Европе. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/n162760-mokryy-sneg-i-morozy-obeschaut-sinoptiki-vo-vtornik-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 9 ноября будет преобладать облачная и пасмурная. На юге и востоке Украины ожидаются дожди с мокрым снегом.

Температура воздуха днем будет достигать +9° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 9 ноября удивит последними теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют до +4° тепла, а днем воздух прогреется до 5−7° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется дождливая и снежная, ночью температура упадет до +3°. Днем потеплеет — градусы поднимутся до 8° с отметкой плюс.

Погода в Одессе завтра ожидается пасмурная, будет лить дождь. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 5−7° тепла, а днем обещают 7−9° выше нуля.

Погодные условия во Львове во вторник будут благоприятными для прогулок и окажутся солнечными. Столбики термометров ночью покажут от 2 до +4° тепла, а днем будет 5−7° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не ожидается.

Источник: Gismeteo