Опади у Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n162760-mokryy-snig-i-morozy-obicyaut-synoptyky-u-vivtorok-karta.html

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Погода в Україні 9 листопада переважатиме хмарна і похмура. На півдні та сході України очікуватимуться дощі з мокрим снігом.

Температура повітря вдень сягатиме +9° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 9 листопада здивує останніми теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують до +4° тепла, а вдень повітря прогріється до 5−7° вище нуля. У Києві у ніч на 10 листопада можливо до -6°.

Погода в Харкові буде дощова і сніжна, вночі температура впаде до +3°. Вдень потеплішає — градуси піднімуться до 8° із позначкою плюс.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься похмура, литиме дощ. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 5−7° тепла, а вдень обіцяють 7−9° вище нуля.

Погодні умови у Львові у вівторок будуть сприятливими для прогулянок і сонячними. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2 до +4° тепла, а вдень обіцяють 5−7° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не очікується.

Джерело: Gismeteo