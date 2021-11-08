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Ракурс
Опади у Європі. Карта: Gismeteo

Мокрий сніг і морози обіцяють синоптики у вівторок (КАРТА)

8 лис 2021, 15:33
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Погода в Україні 9 листопада переважатиме хмарна і похмура. На півдні та сході України очікуватимуться дощі з мокрим снігом.

Температура повітря вдень сягатиме +9° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Опади у Європі. Карта: Gismeteo

Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 9 листопада здивує останніми теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують до +4° тепла, а вдень повітря прогріється до 5−7° вище нуля. У Києві у ніч на 10 листопада можливо до -6°.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде дощова і сніжна, вночі температура впаде до +3°. Вдень потеплішає — градуси піднімуться до 8° із позначкою плюс.

Погода у Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься похмура, литиме дощ. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 5−7° тепла, а вдень обіцяють 7−9° вище нуля.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові у вівторок будуть сприятливими для прогулянок і сонячними. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2 до +4° тепла, а вдень обіцяють 5−7° тепла.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 9 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не очікується.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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