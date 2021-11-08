Обслуговування українською. Фото: poltava.to

https://racurs.ua/ua/n162759-yak-ukrayinci-stavlyatsya-do-normy-pro-obslugovuvannya-ukrayinskou-doslidjennya.html

Ракурс

Норму про використання української мови у сфері обслуговування підтримує більшість українців.

Соціологи встановили, що 55% українців підтримують норму «мовного закону» про обслуговування українською при збереженні можливості обслуговування клієнтів іншими мовами на їхнє прохання. Таку норму не підтримує 21% респондентів. А 18% опитаним взагалі на це байдуже. Про це повідомляє фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Представники Західного та Центрального регіонів є найбільшими прихильниками обов’язково обслуговування українською — 74% та 62% відповідно. Проти цієї норми виступають 11% та 14% опитаних.

На Півдні лише 33% підтримують цю норму, а 37% — ні. На Сході 38% прихильників обслуговування українською, а майже 33% — ні. В обох цих регіонах також близько 30% тих, хто не визначився зі своїм ставленням або для кого це байдуже.

У ході опитування науковці встановили, що прихильники партій «Європейська солідарність» (74%), «Слуги народу» (64%) та «Батьківщини» (63%) підтримують вищезгадану норму. Значно менше її підтримують прихильники «Опозиційного блоку — За життя» — 29%.

Загальнонаціональне опитування було проведене спільно з Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня в усіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитали 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансувалося опитування в межах проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Нагадаємо, більшість українців вважають, що Крим у майбутньому повинен входити до складу України. Соціологи з’ясували, що 43% опитаних переконані, що так чи інакше у майбутньому територія Криму повернеться до складу України, а 44% вважають повернення малоймовірним чи неможливим.