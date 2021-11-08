Обслуживание на украинском. Фото: poltava.to

https://racurs.ua/n162759-kak-ukraincy-otnosyatsya-k-norme-ob-obslujivanii-na-ukrainskom-issledovanie.html

Ракурс

Норму об использовании украинского языка в сфере обслуживания поддерживает большинство украинцев.

Социологи установили, что 55% украинцев поддерживают норму «языкового закона» об обслуживании на украинском при сохранении возможности обслуживания клиентов на других языках по их просьбе. Такую норму не поддерживает 21% респондентов. А 18% опрошенным вообще на это безразлично. Об этом сообщает фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Представители Западного и Центрального регионов являются крупнейшими сторонниками обязательного обслуживания на украинском — 74% и 62% соответственно. Против этой нормы выступают 11% и 14% опрошенных.

На юге лишь 33% поддерживают эту норму, а 37% — нет. На востоке 38% сторонников обслуживания на украинском, а почти 33% — нет. В обоих этих регионах также около 30% тех, кто не определился со своим отношением или для кого это безразлично.

В ходе опроса ученые установили, что сторонники партий «Европейская солидарность» (74%), «Слуги народа» (64%) и «Батькивщины» (63%) поддерживают вышеупомянутую норму. Значительно меньше ее поддерживают сторонники «Оппозиционного блока — За жизнь» — 29%.

Общенациональный опрос был проведен совместно с Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опросили 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансировался опрос в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Напомним, большинство украинцев считают, что Крым в будущем должен входить в состав Украины. Социологи выяснили, что 43% опрошенных убеждены, что так или иначе в будущем территория Крыма вернется в состав Украины, а 44% считают возвращение маловероятным или невозможным.