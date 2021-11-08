Катеры. Фото: Facebok

https://racurs.ua/n162758-amerikanskie-aylendy-napravilis-v-odessu-foto.html

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Двое американских патрульных катеров класса Island отправились из Балтимора в Одессу — их предоставили Украине в качестве помощи по безопасности в более 2,5 млрд дол. с 2014 года.

Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить совместимость Военно-морских сил Украины с НАТО. Об этом сообщило посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее мы сообщали, что до этого в Одессу доставили два патрульных катера типа Island — «Славянск» и «Старобельск», которые были переданы Украине Соединенными Штатами Америки в рамках военной помощи. Катера доставили сухогрузом OceanFreedom, который отправился 4 октября 2019 года из американского города Балтимор в Соединенных Штатах. Ранее аналогичным способом были доставлены катера типа Island из США в Грузию и Пакистан.