Катери. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n162758-amerykanski-aylendy-rushyly-do-odesy-foto.html

Ракурс

Двоє американських патрульних катерів класу Island вирушили з Балтімора до Одеси — їх надали Україні як частину безпекової допомоги на понад 2,5 млрд дол. з 2014 року.

Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити сумісність Військово-морських сил України з НАТО. Про це повідомило посольство США в Україні на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до цього до Одеси доставили два патрульні катери типу Island — «Слов'янськ» та «Старобільськ», які були передані Україні Сполученими Штатами Америки в рамках військової допомоги. Катери доставили суховантажем OceanFreedom, який відправився 4 жовтня 2019 року з американського міста Балтимор у Сполучених Штатах. Раніше аналогічним способом були доставлені катери типу Island зі США до Грузії та Пакистану.