Тупицький піде до суду через виплату зарплат і премій в КСУ, фото - Цензор

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Ракурс

Справу проти Олександра Тупицького Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду.

Голова Конституційного суду України, який нині захищає свій статус у судах, підозрюється у втручанні в роботу автоматизованої системи для виплати заробітних плат.

Слідчі направили до суду обвинувальний акт стосовно Тупицького і головного бухгалтера КСУ.

Вони нібито втручалися у роботу системи «Клієнт Казначейства — Казначейство», аби виплатити запрплату голові КСУ.

Президент 29 грудня 2020 року відсторонив Тупицького, але той продовжував не лише керувати КСУ, але й передав головному бухгалтеру особистий ключ з кваліфікованим електронним підписом.

Тому у системі «Клієнт Казначейства — Казначейство» період з 29 грудня 2020 року до 9 лютого 2021 року були підписані документи на виплату заробітних плат, премій, допомог та надбавок у Конституційному суді.

Головний бухгалтер за цей період здійснила 207 таких втручань у роботу автоматизованої системи та підписала із використанням електронного цифрового підпису відстороненого на той час від посади Тупицького.

У Держбюро наголосили, що дії голови та головного бухгалтера КСУ кваліфікуються за ст. 27 (підбурення та пособництво), ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до підробки інформації) КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до шести років.

Казначейська служба 1 жовтня заблокувала електронний підпис Тупицького на підставі листа ДБР. 16 липня йому повідомили про підозру у вчиненні злочину.

У листопаді провадження у справі щодо відсторонення Тупицького зупинив касаційний адмінсуд у складі Верховного суду. Рішення про скасування указу президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ Зеленський підписав 27 березня. В КСУ тоді заявили про те, що укази президента незаконні й виходять за рамки конституційних повноважень глави держави. Згодом Тупицький подав позов до ВС.

Конфлікт спалахнув 27 жовтня 2020 року, коли Конституційний суд скасував частину положень антикорупційної реформи. Рішення КСУ поставило під загрозу електронне декларування та спровокувало в Україні конституційну кризу.

19 жовтня 2021 року КСУ відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів президента України, які відсторонювали суддів Тупицького та Олександра Касмініна.