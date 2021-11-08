Тупицкий пойдет в суд из-за выплат зарплат и премий в КСУ

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Ракурс

Дело против Александра Тупицкого Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд.

Председатель Конституционного суда Украины, защищающий свой статус в судах, подозревается во вмешательстве в работу автоматизированной системы для выплаты заработных плат.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого и главного бухгалтера КСУ, которые якобы вмешивались в работу системы «Клиент Казначейства — Казначейство», чтобы выплатить зарплату главе КСУ.

Президент 29 декабря 2020 года отстранил Тупицкого, но тот продолжал не только руководить КСУ, но и передал главному бухгалтеру личный ключ с квалифицированной электронной подписью.

Поэтому в системе «Клиент Казначейства — Казначейство» в период с 29 декабря 2020 года по 9 февраля 2021 года были подписаны документы на выплату заработных плат, премий, пособий и надбавок в Конституционном суде. Главный бухгалтер за этот период осуществила 207 вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала с использованием электронной цифровой подписи отстраненного в то время от должности Тупицкого.

В Госбюро подчеркнули, что действия главы и главного бухгалтера КСУ квалифицируются по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Казначейская служба 1 октября заблокировала электронную подпись Тупицкого на основании письма ГБР. 16 июля ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

В ноябре производство по делу об отстранении от должности Тупицкого остановил Кассационный админсуд в составе Верховного суда.

Как известно, решение об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта. В КСУ тогда заявили о том, что указы президента незаконны и выходят за рамки конституционных полномочий главы государства.

Впоследствии Тупицкий подал иск в Верховный суд. В конце декабря 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Конфликт между президентом и главой КСУ вспыхнул 27 октября 2020 года, когда Конституционный суд отменил часть положений антикоррупционной реформы. Решение КСУ поставило под угрозу электронное декларирование и спровоцировало в Украине конституционный кризис.

Напомним, 19 октября Конституционный суд открыл производство по делу о конституционном представлении 49 народных депутатов по поводу соответствия Конституции Украины указов президента Украины, которые отстранили судей Тупицкого и Александра Касминина.