Россия ответила на предложение встречи министров стран «Нормандии»

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n162756-rossiya-otvetila-na-predlojenie-vstrechi-ministrov-stran-normandii.html

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Сергей Лавров, министр иностранных дел России, отклонил предложение встретиться в нормандском формате 11 ноября.

Главный дипломат страны-агрессора заявил, еще 29 октября Москва направила в Киев, Берлин и Париж свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа нормандской встречи. Лавров возмущен, что не получил реакцию. Об этом он 8 ноября заявил на пресс-конференции, которую транслировали СМИ.

Лавров добавил, что в конце прошлого месяца глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил встретиться 11 ноября. Впоследствии министры иностранных дел Германии и Франции вновь предложили эту дату.

Лавров отметил, что 11 ноября ему не получается встретиться с министрами стран нормандской четверки, потому что у него в тот день «плотная программа». Также он заявил, что Москве не нужна встреча ради встречи и обвинил Украину в нежелании «делать что-либо для выполнения своих обязательств» и торпедировании минских соглашений.

Напомним, 23 октября в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в нормандском формате возможна только после выполнения минских соглашений, и привел в пример «Квартал 95».

Ранее главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба критиковал отмену Лавровым встречи глав МИД нормандского формата, поскольку президент страны-агрессора Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им такую встречу.