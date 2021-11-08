Росія відповіла на пропозицію зустрічі міністрів країн «Нормандії»

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n162756-rosiya-vidpovila-na-propozyciu-zustrichi-ministriv-krayin-normandiyi.html

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Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, відхилив пропозицію зустрітися в нормандському форматі 11 листопада.

Головний дипломат країни-агресора заявив, ще 29 жовтня Москва направила до Києва, Берліна і Парижа своє бачення того, як міг би виглядати проект підсумкового документа нормандської зустрічі. Лавров обурений, що не отримав реакцію. Про це він 8 листопада заявив на прес-конференції, яку транслювали ЗМІ.

Лавров додав, що наприкінці минулого місяця глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан запропонував зустрітися 11 листопада. Згодом міністри закордонних справ Німеччини та Франції знову запропонували цю дату.

Лавров відзначив, що 11 листопада йому не виходить зустрітися з міністрами країн нормандської четвірки, бо у нього того дня «щільна програма». Також він заявив, що Москві не потрібна зустріч заради зустрічі й звинуватив Україну в небажанні «робити будь-що для виконання своїх зобов’язань» та торпедуванні мінських угод.

Нагадаємо, 23 жовтня у Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч у нормандському форматі можлива тільки після виконання мінських угод, і навів у приклад «Квартал 95».

Раніше головний дипломат України Дмитро Кулеба критикував скасування Лавровим зустрічі глав МЗС нормандського формату, бо президент країни-агресора Володимир Путін в останній розмові з президентом Франції і канцлером Німеччини пообіцяв їм таку зустріч.