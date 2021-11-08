Партія «Слуга народу» обиратиме нового лідера, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n162755-nastupnycya-korniienka-golovu-partiyi-zelenskogo-znaydut-genderno-pravylno.html

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Партію «Слуга народу» замість Олександра Корнієнка, який вирішив скласти повноваження, може очолити Олена Шуляк.

Таке призначення зроблять у рамках програми гендеризації влади. Про це повідомляє видання ZN.ua з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Шуляк раніше претендувала на посаду міністра розвитку громад та територій у разі відходу Олексія Чернишова до Київської міської держадміністрації. Також вона була номінантом на посаду спікера Верховної Ради.

Інформацію про можливість обрання Шуляк у своєму Telegram-каналі підтвердив «слуга» Олександр Качура.

Особисто я рекомендуватиму на цю позицію (голови партії — ред.) Олену Шуляк, яка, на мою думку, має необхідний управлінський досвід для цієї роботи, — зазначив Качура. — Щось мені підказує, що таке рішення з’їзд партії підтримає і саме Олена Шуляк стане новою головою партії!



Нагадаємо, лідера парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію нещодавно звинуватили в образі жінок-військових.

Джерело: ZN.ua, Олександр Качура