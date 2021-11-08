Стародавній туалет. Фото: Anadolu Agency

https://racurs.ua/ua/n162754-unikalnyy-tualet-dlya-aktoriv-rozkopaly-v-turechchyni-yomu-ponad-2-tys-rokiv-foto.html

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Стародавній туалет, який збудували ще до нашої ери, розкопали турецькі археологи в місті Смирна.

Він був розрахований на 12−13 осіб і, швидше за все, використовувався акторами. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Археологи проводили розкопки руїн театру, що розташовувався в Старому місті Смирна. Під час дослідження експертам вдалося виявити туалет, вік якого перевищує дві тисячі років. Сам театр і вбиральня були побудовані близько II століття до нашої ери і використовувалися аж до V століття нашої ери. Це перший випадок, коли вчені знайшли туалет усередині подібних громадських споруд у всьому Середземноморському регіоні.

Туалет являє собою конструкцію висотою близько 40 сантиметрів, на якій розташовуються U-подібні сидіння. Поряд із ним знаходиться також U-подібне корито глибиною 8−10 сантиметрів, у яке набиралася чиста вода. Ерсой вважає, що вбиральні користувалися актори, які виступали в театрі, а не глядачі — на це вказує розташування туалету.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масштабну битву в районі ущелини Крап-Сес між римлянами та ретами виявили швейцарські археологи. На місце битви вченим вказав давньоримський кинжал, який випадково знайшли два роки тому в цьому місці.

Джерело: Anadolu Agency