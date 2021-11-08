Давньоримський кинджал вказав історикам на масштабну битву в Швейцарії. Фото: РІА Новости

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Ракурс

Масштабну битву в районі ущелини Крап-Сес між римлянами та ретами виявили швейцарські археологи.

На місце битви науковцям вказав давньоримський кинджал, який випадково знайшли два роки тому в цій місцині. Епічна битва розгорнулася тут близько 15 року до нашої ери. Про це повідомляє видання Swissinfo.

Зазначається, що близько VI ст. до нашої ери в долинах західних і центральних Альп сформувалася археологічна культура Фрітценс-Санцено, яку вчені пов’язують з древніми племенами ретів. Походження ретів залишається предметом суперечок. Частина дослідників пов’язує їх з етрусками, інші припускають, що вони виникли в результаті змішування кельтського й іллірійського населення. Цей народ займався розведенням худоби, а в долинах вирощував виноград. Також рети продавали іншим народам смолу, мед, віск та сир. У 15−13 роках до нашої ери римляни підкорили ретів, багатьох продали в рабство, а решту обклали податками.

Вчені з Базельського університету спільно з федеральним урядом Швейцарії і кантоном Граубюнден провели розкопки в районі ущелини Крап-Сес й дослідили ділянку площею 7 тис. кв. м. Металошукачі допомогли знайти сотні давньоримських артефактів — взуттєві цвяхи, монети і фрагменти озброєння.

За словами Петера Шварца з Базельського університету, на цій місцині могла відбутися битва між місцевими жителями й римлянами. Спершу легіонери обстріляли супротивника з пращів і катапульт, після чого атакували позиції ретів. Археологи припускають, що бій міг відбутися близько 15 року до нашої ери.

Нагадаємо, на території Іраку археологи виявили стародавню цеглу, на одній зі сторін якої було зображено штамп з ім’ям стародавнього вавилонського царя Навуходоносора II. Археологи вважають, що Вавилонська вежа була збудована саме в період його правління.

Джерело: Swissinfo