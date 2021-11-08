Древнеримский кинжал указал историкам на масштабную битву в Швейцарии. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Масштабную битву в районе ущелья Крап-Сэс между римлянами и ретами обнаружили швейцарские археологи.

На место битвы ученым указал древнеримский кинжал, который случайно нашли два года назад в этом месте. Эпическая битва развернулась сдесь около 15 года до нашей эры. Об этом сообщает издание Swissinfo.

Отмечается, что около VI в. до нашей эры в долинах западных и центральных Альп сформировалась археологическая культура Фритценс-Санцено, которую ученые связывают с древними племенами ретов. Происхождение ретов остается предметом споров. Часть исследователей связывает их с этрусками, другие предполагают, что они возникли в результате смешения кельтского и иллирийского населения. Этот народ занимался разведением скота, а в долинах выращивал виноград. Также реты продавали другим народам смолу, мед, воск и сыр. В 15−13 годах до нашей эры римляне покорили ретов, многих продали в рабство, а остальных обложили налогами.

Ученые из Базельского университета совместно с федеральным правительством Швейцарии и кантоном Граубюнден провели раскопки в районе ущелья Крап-Сэс и исследовали участок площадью 7 тыс. кв. м. Металлоискатели помогли найти сотни древнеримских артефактов — обувные гвозди, монеты и фрагменты вооружения.

По словам Петера Шварца из Базельского университета, на этом месте могла произойти битва между местными жителями и римлянами. Сперва легионеры обстреляли противника из пращей и катапульт, после чего атаковали позиции ретов. Археологи предполагают, что бой мог состояться около 15 года до нашей эры.

Напомним, на территории Ирака археологи обнаружили древний кирпич, на одной из сторон которого был изображен штамп с именем древнего вавилонского царя Навуходоносора II. Археологи считают, что Вавилонская башня была построена именно в период его правления.

Источник: Swissinfo