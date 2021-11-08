В Днепре поставили на ноги заробитчанина после инсульта и COVID-19

В Днепре поставили на ноги заробитчанина после инсульта с COVID-19. Фото: facebook

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Заробитчанина спасли с того мира после инсульта — у него был COVID-19, который давал минимальный шанс на выздоровление.

Мужчину везли за тысячи километров почти без признаков жизни. Об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в своем Facebook.

По его словам, мужчине был всего 31 год, он приехал на заработки из Запорожской области. Во время работы он упал в обморок. За границей ему поставили диагноз «инсульт, ковидная пневмония» и отправили в барак.

Жене Дарьи сказали: вылечить невозможно. Виталия за тысячи километров везли в Мечникова «скорой». Тело, с малейшими признаками жизни, было доставлено в реанимацию Мечникова. Аспергилез с поражением головного мозга плюс пневмония. После обследования — множественные очаги в головном мозге, диагноз стал явным и страшным. Летальность при этих проблемах от 90−99%, — рассказал врач.

Через два месяца лечения медикам удалось сделать невозможное — мужчина встал на ноги.

Валентина Лесничая вместе с нейрохирургом Игорем Кирпой одержали еще одну из многочисленных побед. Они сумели пережить минуты, когда казалось, что все уже потеряно, — добавил главный врач.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове провели чрезвычайно сложную операцию на сердце сразу двум пациентам. Впервые медики Центра сердца и сосудов провели вмешательство на митральном клапане — протезирование и пластику сделали через пятисантиметровую щель между ребрами.