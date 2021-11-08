Польша приводит в боеготовность войска, фото: Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko!

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Польша для защиты своих границ привела в полную боеготовность 12 тысяч военных.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Также в режиме шестичасовой готовности переведены войска территориальной обороны Польши в нескольких приграничных регионах. Об этом сообщается на странице польской терробороны в Твиттере.

Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким! — отмечается в заявлении.

Причиной этого является обострение ситуации на белорусско-польской границе. Сегодня, 8 ноября, утром, в Беларуси на границу с Польшей отправилась группа из нескольких сотен мигрантов.

Минобороны Польши опубликовало снятое с вертолета вблизи границы видео, показывающее, что большое количество мигрантов уже собралось у пограничных заграждений.

Также позже появилось видео, снятое с другой стороны границы.

На эту ситуацию также отреагировала Литва, которая тоже начала стягивать на границу войска.

По словам главы Службы охраны госграницы Рустамаса Любаеваса, страна готовится к любым возможным сценариям.

По его данным, на границе Беларуси с Польшей могут находиться от 1 тыс. до 5 тыс. нелегальных мигрантов, собираемых на подступах к КПП «Брузги-Кузница».