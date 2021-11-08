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Ракурс
Польща приводить у боєготовність війська, фото: Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko!

Польща приводить у боєготовність армію через загрозу прориву мігрантів (ВІДЕО)

8 лис 2021, 13:28
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Польща для захисту своїх кордонів привела в повну боєготовність 12 тис. військових.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Також у режим шестигодинної готовності переведені війська територіальної оборони Польщі в кількох прикордонних регіонах. Про це повідомляється на сторінці польскої тероборони у Твіттері.

Солдати! Перевірте обмундирування та засоби зв’язку, повідомте роботодавців та близьких! — наголошується в заяві.

Причиною цього є загострення ситуації на білорусько-польському кордоні. Сьогодні, 8 листопада, вранці, у Білорусі до кордону з Польщею вирушила група з кількох сотень мігрантів.

Міноборони Польщі опублікувало зняте з вертольота поблизу кордону відео, яке показує, що велика кількість мігрантів вже зібралися біля прикордонних загороджень.

Також згодом з’явилося відео, зняте з іншого боку кордону.

На цю ситуацію також відреагувала Литва, яка також почала стягувати на кордон війська.


За словами голови Служби охорони держкордону Рустамаса Любаєваса, країна готується до будь-яких можливих сценаріїв.

За його даними, на кордоні Білорусі з Польщею можуть перебувати від 1 тис. до 5 тис. нелегальних мігрантів, які збираються на підступах до КПП «Брузги-Кузня».

Джерело: Ракурс


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