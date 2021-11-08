Сотні мігрантів у супроводі силовиків із собаками рушили до кордону Білорусі та Польщі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162738-yak-u-konctabori-biloruski-sylovyky-iz-sobakamy-vedut-migrantiv-do-polschi.html

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У Білорусі колона з сотень мігрантів сьогодні, 8 листопада, вранці вздовж автотраси відправилася в напрямку розташованого на кордоні з Польшею пункту пропуску «Брузги».

На відео, знятих очевидцями, можна, зокрема, побачити, що мігрантів супроводжують люди у військовій формі із собаками. За іншими повідомленнями, білоруські військові з собаками зігнали мігрантів з дороги у ліс.

Як у концтаборі, — прокоментував цю ситуацію опозиційний білоруський Telegram-канал Nexta.

У виданні наголошують, що у «Брузгах» піший перехід кордону не дозволений.

Зрештою мігранти не дійшли до КПП і повернули до місцевого лісу.

Напередодні походу на «Брузги» мігранти розбили табір у навколишніх лісах. Відповідне відео, на якому видно десятки наметів, опублікувало білоруське видання «Наша Ніва».

Скільки в них перебувало людей, яких білоруські чиновники називають туристами, невідомо, — наголошує видання.

Водночас у прикордонній службі Білорусі у цій ситуації звинувачують Польщу.

На такий крок розпачу біженців спонукала байдужість і нелюдське ставлення польської влади, — стверджується в повідомленні, опублікованому у Telegram-каналі відомства. — Білоруська сторона вживає необхідних заходів для забезпечення безперебійного функціонування каналів міжнародних повідомлень, а також безпеки людей, що рухаються автомагістраллю.

Зі свого боку, у МЗС Польщі заявляють, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні з Польщею до смертельних випадків. Про це в ефірі «Польського радіо» заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик.

Крім того, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин на своїй сторінці у Твіттері написав про підготовку масового штурму.

Дуже тривожна інформація із кордону. У Білорусі, неподалік кордону з Польщею, зібралася велика група мігрантів. Вони щойно рушили у бік польського кордону. Вони намагатимуться масово пройти до Польщі, — зазначив чиновник.

За словами Жарина, у цій групі мігрантів переважають молоді чоловіки.

Почалася найбільша спроба силового вторгнення до Польщі, — наголосив він.

Джерело: «Наша Ніва», Nexta, «Польське радіо»