Сотни мигрантов в сопровождении силовиков с собаками двинулись к границе Беларуси и Польши, скриншот видео

https://racurs.ua/n162738-kak-v-konclagere-belorusskie-siloviki-s-sobakami-vedut-migrantov-v-polshu.html

Ракурс

В Беларуси колонна из сотен мигрантов сегодня, 8 ноября, утром вдоль автотрассы отправилась в направлении расположенного на границе с Польшей пункта пропуска «Брузги».

На видео, снятых очевидцами, можно увидеть, что мигрантов сопровождают люди в военной форме с собаками. По другим сообщениям, белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес.

Как в концлагере, — прокомментировал эту ситуацию оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta.

В издании подчеркивают, что в «Брузгах» пеший переход границы не разрешен.

В конце концов, мигранты не дошли до КПП и вернули в местный лес.

В преддверии похода на «Брузги» мигранты разбили лагерь в окрестных лесах. Соответствующее видео, на котором видны десятки палаток, опубликовало белорусское издание «Наша Ніва».

Сколько в них находилось людей, которых белорусские чиновники называют туристами, неизвестно, — отмечает издание.

В то же время в пограничной службе Беларуси в этой ситуации обвиняют Польшу.

На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей, — утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. — Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали.

Со своей стороны, в МИДе Польши заявляют, что белорусские власти хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных исходов. Об этом в эфире «Польского радио» заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Кроме того, министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в Твиттере написал о подготовке массового штурма.

Очень тревожная информация из границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они будут пытаться массово пройти в Польшу, — отметил чиновник.

По словам Жарина, в этой группе мигрантов преобладают молодые мужчины.

Началась самая большая попытка силового вторжения в Польшу, — подчеркнул он.

Источник: «Наша Ніва», Nexta, «Польское радио»